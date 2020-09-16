OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno4 في مصر

أعلنت OPPO ، العلامة التجارية الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية، عن خطتها لإطلاق سلسلةReno4 الجديدة في مصر، وذلك عبر حفل یعرض أونلاین في مصر في 23 سبتمبر 2020.

عقب الإصدار الناجح للسلسلة في الصين، تقوم OPPO بإصدار Reno4 في أسواق أخرى، مع بعض التعديلات التي تم تصميمها لتلبي احتياجات المستخدم المحلي وخصائص جديدة تقدم تجربة عصرية سوف تطلق صيحات جديدة بين المستخدمين على مستوى العالم. سلسلة Reno4 العالمية الجديدة سوف تدعم شبكات الجيل الرابع (4G) لتلبي احتياجات السوق المحلي وتقدم تكنولوجيا مبتكرة تأتي كنتيجة لاستثمار OPPO الدائم في التركيز على احتياجات المستخدم.

تواصل سلسلة Reno منهج OPPO في الابتكار عبر الاستماع إلى العميل وتفهم احتياجاته بعمق. مع سلسلة Reno ، تضيف OPPO خطوة جديدة إلى ميراث سلسلة Reno الشهيرة وتطورها عبر دمج أفضل ما في العالمين: الإثارة والسهولة التي توفرها تكنولوجيا OPPO المبتكرة، إلى جانب الشخصية والأناقة التي يعكسها التصميم العصري الذي سيطلق الصيحات الجديدة Trendsetting Design.

للمستخدمين الذين تربوا على استخدام هواتفهم المحمولة ويعتمدون عليها كي يظلوا على اتصال بأحدث الصيحات، فإن سلسلة Reno4 هي الاختيار المثالي. تتميز سلسلة Reno ، التي تتضمن هواتف Reno4 Pro وReno4، بقدرتها على تلبية الاحتياجات والأذواق المختلفة للأجيال الشابة. إذا كنت تبحث عن هاتف يقدم ملمس فخم وتجربة مستخدم سلسلة، فإن الشاشة اللامحدودة Borderless Sense بمعدل تحديث ٩٠ هيرتز في هاتف Reno4 Pro سوف تثير حواسك البصرية والحسية. كل ذلك يأتي بالإضافة إلى أسرع تكنولوجيا شحن في العالم SuperVOOC 2.0 Flash Charging بقوة ٦٥ واط المتوفرة الآن على الصعيد التجاري. سوف تنبهر من سرعة اختفاء قلقك حيال انتهاء بطاريتك في لحظات.