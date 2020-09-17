أكد مرتضى منصور رئيس مجلس الزمالك، أن الإعلان عن المدرب الأجنبي الذي سيقود تدريب الزمالك، سيكون خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أنه من الوارد عودة المدرب السابق للأبيض جيسفالدو فيريرا.

وفسخ كارتيرون عقده مع الزمالك أمس الثلاثاء، وتولى تدريب التعاون السعودي، في مفاجأة كبرى لإدارة وجماهير الأبيض.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية:«أمامنا أكثر من مدرب، من الوارد أن يعود فيريرا مرة أخرى، كان قد تقابل منذ فترة مع أحمد وأمير في البرتغال ولم يأت لظروف».

وأضاف:«الإعلان عن المدرب الأجنبي خلال 48 ساعة، ولدينا لجنة أزمات تدير ملف المدرب ولا تنام».