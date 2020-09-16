رئيس حزب الشعب الجمهوري: تقديم الخدمات دور السلطة التنفيذية وليس التشريعية

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن تقديم الخدمات دور السلطة التنفيذية وليس التشريعية، مشيرًا إلى أن الصورة المصدرة في ذهن المواطن أن تقديم الخدمات وعلاج نقصها مسؤول عنه أعضاء مجلس النواب.

وأضاف خلال حوار لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن التغيير لا يأتي مرة واحدة بل تدريجيًا، متسائلًا: «ماذا كنت متوقع من حياة سياسية تجري بنظام الحزب الواحد منذ عام 1953 حتى 2015؟».

وتابع: «المواطن كفر بالتعددية الحزبية لأنه تعود في السابق على نظام الحزب الواحد»، لافتًا إلى أهمية دور الإعلام والأحزاب في تغيير الموروثات السياسية السلبية.