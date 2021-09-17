شهد عدد من المناطق الجبلية بمحافظة عكار شمالي لبنان سقوط أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المناطق مما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق وخصوصا في منطقة وادي خالد، كما ارتفع منسوب المياه في المناطق الشجرية.

ويكثف سكان تلك المناطق من جهودهم في محاولة لفتح الطرق وتصريف المياه بعيدا عن المنازل والمناطق القابلة للانهيار أو التربة القابلة للسقوط والانجراف في اتجاه السيل.

ويتداول سكان محافظة عكار شمالي البلاد رسائل تحذيرية من السير على الطرق في هذه الأثناء خوفا من تطور السيول وخروجها عن السيطرةز

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي قد كلف خلال إجتماعه الأول بالحكومة الاثنين الماضي وزير الاشغال باعطاء التوجيهات الفورية لتنظيف أماكن تصريف المياه بالاوتوسترادات والطرق قبل ان يبدأ موسم الأمطار وتتكرر مشاهد غرق الطرق.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية قد حذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الجبلية اليوم كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الأمطار بشكل متفرق اعتبارا من الصباح حتى تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مصحوبه برياح نشطة.