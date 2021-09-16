رئيس وزراء العراق: الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات المُبكرة، وتهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن رئيس الوزراء قال إنه لم يتبق على إجراء الانتخابات سوى ثلاثة أسابيع، وقد هيأنا كل متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات مهمة لدعم المفوضية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء السبت الماضي، وتوفير كل المستلزمات لها وفي مختلف الجوانب اللوجستية والأمنية.

وجدد الكاظمي الدعوة لجميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية لتشجيع المواطنين على الانتخاب؛ والوصول إلى الإصلاح السياسي والإداري.

وأشار إلى أن أمس الأربعاء، شهد إطلاق الوثيقة الوطنية للسلوك الانتخابي، وهي وثيقة ضمير وضعت من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية وتنظيمها، وهي وثيقة تمثل ميثاق شرف، تلزم جميع الكتل السياسية والمرشحين، بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية.

وشدد الكاظمي على أنه لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين، وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم.