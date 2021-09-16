بلغاريا تسجل 1862حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الخميس، تسجيل 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 65 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و809 حالات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 477 ألفا و161 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

ويوجد في المستشفيات حاليا 4582 مريضًا بكوفيد، من بينهم 396 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 413 ألف حالة بعد شفاء 1437 مريضاً في الساعات الماضية، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 38 ألفا و363.