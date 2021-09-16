البرازيل: وفاة مراهق بعد تلقيه لقاح فايزر

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قال وزير برازيلي إن مراهقا توفي بعد تلقيه جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن مؤسسة فيوكروز البرازيلية قامت بتسليم 1ر2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، منها 100 ألف جرعة لولاية ريودى جانيرو، وفقا لبيان.

وذكرت فيوكروز أنه من المقرر أن يتم تسليم دفعة أخرى غدا، دون الكشف عن كمية الجرعات.

ويتم تصنيع اللقاحات فى معهد تكنولوجيا التحصينات الحيوية التابع لمؤسسة فيوكروز.

وتقول المؤسسة إن لقاحات أسترازينيكا التى تم تسليمها في سبتمبر آمنة.