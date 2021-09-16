محافظ بني سويف: تنفيذ 1616 مشروعًا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 12 مليار جنيه

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كل الخدمات للمواطنين وحل مشكلاتهم، ويولي اهتمامًا كبيرًا بأحوال الصعيد.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" بقناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ هناك قرابة 1616 مشروعًا مستهدفًا في مبادرة حياة كريمة بتكلفة 12 مليار جنيه في مركزي نصر و ببا، ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف.

وأشار غنيم إلى أن محافظة بني سويف هي الأولى بين المحافظات في تبطين الترع، وأن مبادرة حياة كريمة هي الأهم في العالم.

وعن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، قال محافظ بني سويف لقناة صدى البلد، أنه سيتم رفع كفاءة كل المدارس القديمة، مشيرًا إلى أن هناك 730 فصلًا جديدًا يدخلون الخدمة.

وأوضح غنيم، أن عددًا كبيرًا من الفصول الدراسية ستكون جاهزة مع الفصل الدراسي الأول وأخرى ستكون مع الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المحافظ أن المدارس ستكون على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة من أجل أفضل دراسة للطالب.