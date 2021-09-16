 مندوب إيران لدى الطاقة الذرية: المجتمع الدولي أعمى لأكثر من 5 عقود إزاء نشاطات إسرائيل النووية - بوابة الشروق
الخميس 16 سبتمبر 2021 7:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

مندوب إيران لدى الطاقة الذرية: المجتمع الدولي أعمى لأكثر من 5 عقود إزاء نشاطات إسرائيل النووية

رويترز
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 6:17 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 6:17 ص

علق مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي على تصريحات نظيره الإسرائيلي جلعاد أردان، الذي اعتبر أن وكالة الطاقة الذرية عمياء عن نشاطات إيران النووية لأكثر من 7 أشهر.

وانتقد آبادي "صمت الوكالة" بشأن الترسانة النووية التي تمتلكها إسرائيل، قائلا إن "المجتمع الدولي تعامى لأكثر من خمسة عقود إزاء نشاطات إسرائيل وكذلك الأمر بالنسبة للوكالة التي لا تشرف على نشاطات إسرائيل النووية".

وأضاف أنه "من المضحك أن نسمع هذه الادعاءات من كيان لم يلتزم بأي من المعاهدات الدولية لنزع السلاح والحد من الانتشار النووي".

وتابع أن "الحديث عن عدم إشراف الوكالة على نشاطات إيران في الأشهر السبعة الماضية هو محاولة لخداع الرأي العام... إيران ملتزمة باتفاق الضمانات مع الوكالة وتعمل تحت إشرافها وفق هذا الاتفاق".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك