

أعلن البيت الأبيض، أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بلغ 15.8 مليار دولار منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.

وأوضح البيت الأبيض، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المساعدات العسكرية الجديدة التي منحها الرئيس جو بايدن، تشمل صواريخ هايمرز بالإضافة لتدريب عسكري، ورادارات مضادة للمدفعية ومركبات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام وأجهزة للرؤية الليلية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن "هذا العتاد اختارته واشنطن بعناية جنبًا إلى جانب مع حلفائها وشركائها ليلبي احتياجات القوات الأوكرانية في هذه المرحلة".

وأشار إلى أن حزمة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا لا تشمل صواريخ بعيدة المدى، كانت كييف قد طلبتها، مؤكدًا أن واشنطن تهدف إلى صد الهجوم الروسي وليس تصعيد النزاع أو توسيعه.