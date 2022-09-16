الصين تفرض عقوبات على مسؤولين في شركتي بوينج ورايثيون بسبب تايوان

أعلنت الصين، فرض عقوبات على أكبر مسؤولين كبار في شركتي بوينج ورايثيون تكنولوجيز كورب الأمريكيتين بسبب أكبر صفقة سلاح أمريكية لتايوان خلال حوالي عامين وهي خطوة ذات أهمية رمزية بالنسبة لاستهداف أفراد أمريكيين بالعقوبات الصينية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قولها في إيجاز صحفي دوري إن الصين قررت معاقبة تيد كولبرت الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ديفنس سبيس أند سيكيورتي للصناعات العسكرية وجريجوري هايس الرئيس التنفيذي لشركة رايثيون.



وقالت المتحدثة الصينية إن "صفقات السلاح تضر بصورة خطيرة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بشدة بالعلاقات الصينية الأمريكية وكذلك السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان... الصين تعارض هذه الصفقات وتدينها بقوة".



يذكر أن العقوبات الصينية السابقة ضد الأفراد الأمريكيين كانت تتضمن فرض قيود على دخولهم إلى الصين وهونج كونج وماكاو أو ممارسة الأعمال في هذه المناطق وهي عقوبات غير مؤثرة تقريبا.



كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي توقيع عقود سلاح مع تايوان بقيمة 1ر1 مليار دولار لصالح شركتي بوينج ورايثيون، وهي أكبر صفقة سلاح لصالح تايوان منذ الصفقة التي وقعتها في أكتوبر 2020 بقيمة 4ر2 مليار دولار.