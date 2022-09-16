كوريا الجنوبية: انخفاض أسعار الواردات في أغسطس

انخفضت أسعار الواردات لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وفقا لما أظهرته بيانات بنك كوريا المركزي اليوم الجمعة.

وانخفض مؤشر أسعار الواردات بنسبة 9ر% في أغسطس عن الشهر السابق عليه بعد أن انخفض بنسبة 6ر2 %على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا،بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية .

وعزا بنك كوريا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض أسعار البترول ومنتجات المناجم. تعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لمعظم احتياجاتها من الطاقة.

وبلغ متوسط أسعار خام دبي ، وهو المؤشر الرئيسي لكوريا الجنوبية 63ر96 دولارً أمريكي للبرميل في المتوسط الشهر الماضي ، بانخفاض بنسبة 3ر6% عن الشهر الذي سبقه. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 39 % عن العام السابق.

وقفز مؤشر أسعار الواردات بنسبة 9ر22% عن نفس الشهر من العام السابق رغم تباطؤه من ارتفاع ببنسبة 6ر25% في يوليو. وقد كان الشهر الثامن عشر على التوالي من الزيادة على أساس سنوي.

تخضع أسعار الواردات للمراقبة عن كثب حيث أن حركتها الصعودية يمكن أن تضيف إلى ضغط التضخم المتصاعد بوتيرة سريعة.

وقفزت أسعار المستهلك ، وهي مقياس رئيسي للتضخم ، بنسبة 7ر5% في أغسطس عن العام السابق ، متباطئة من زيادة بنسبة 3ر6% في يوليو ، والتي كانت أسرع ارتفاع في حوالي 24 عامًا.

ومنذ أغسطس من العام الماضي ، رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة سبع مرات بمقدار نقطتين مئويتين لترويض التضخم. وكانت آخر زيادة سعر بنسبة 25ر0 نقطة مئوية الشهر الماضي.