كوريا الجنوبية توقع عقد متابعة مع بولندا لتصدير 48 مقاتلة من طراز «FA-50»‏

وقعت شركة كوريا لصناعات الفضاء، وهي الشركة الوحيدة لصناعة الطائرات في كوريا الجنوبية، عقدا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع بولندا، اليوم الجمعة، لمتابعة صفقة سابقة لتصدير 48 طائرة مقاتلة من طراز "FA-50"، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبية.

وذكرت الإدارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الشركة وقعت عقدا تنفيذيا مع وكالة التسلح في العاصمة البولندية "وارسو" كمتابعة للعقد الإطاري المبدئي الموقع في يوليو لتزويد الدولة الأوروبية بالمقاتلات.

وأضاف البيان أن شركتي الدفاع الكوريتين الجنوبيتين "هيونداي روتيم" و"هانهوا" وقعتا عقودا تنفيذية بقيمة إجمالية تبلغ 5.76 مليار دولار أمريكي، لتقديم 180 دبابة من طراز "K2" بين عامي 2022 و2025، و212 مدفع "هاوتزر K9" ذاتي الدفع بين عامي 2022 و2026، على التوالي.

وكانت جميع العقود التنفيذية الثلاثة هي ترتيبات متابعة للعقود الإطارية الموقعة في يوليو الماضي والتي حددت الخطوط الأساسية لصفقات التصدير.