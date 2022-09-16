منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام يبدي قلقه من تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية 

أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن قلقه البالغ "إزاء تدهور الوضع الأمني والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح في الضفة الغربية المحتلة".

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، نقل المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة عن وينسلاند قوله في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، إنه "لا يمكن أن يكون هناك رابحون إذا استمر العنف الحالي في التصعيد."

وأشار إلى أن المدنيين مازالوا يدفعون ثمن الفشل السياسي.

وأضاف دوجاريك نقلا عن وينسلاند، أن "العنف واستخدام القوة لا يؤديان إلا إلى إدامة الأزمة، وينبغي أن يتوقفا، نحن نعمل مع جميع الأطراف المعنية للحد من التوترات على الفور."

كما حث القادة السياسيين وقادة المجتمع من جميع الأطراف على التحرك الآن والمشاركة بإرادة صادقة في الحوار الذي يهدف لمنع خروج الوضع عن نطاق السيطرة.