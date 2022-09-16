احتضن مسرح الزمالك سهرة راب غنائية استثنائية تضم خمسة من نجوم الراب في مصر تحت مسمى "ماجنوليا".

وشهد الحفل مشاركة مغني الراب الشهير أبو الأنوار كأحد مفاجآت السهرة التي أحياها فريق ماجنوليا الذي يضم الرباعي ليل نوبي وحسين ووينجي وفليكس في أول إطلالة تجمعهم سويا على مسرح واحد، وقدموا توليفة من أشهر أغانيهم مثل" تعبان ماتريح" و"مليش زي" و"خمسة".

وأتى حفل ماجنوليا استكمالا لاحتضان مسرح الزمالك لحفلات أشهر نجوم الراب في مصر تحقيقا لرغبة الجماهير، وذلك بعد النجاح الكبير لحفلات الفنانين عفروتو ومروان موسى وموسى سام وأبو الأنوار وعنبة.

ومن جانبه قال الفنان طارق صبري، مؤسس مسرح الزمالك، أن المسرح سيشهد انتعاشة فنية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انطلاق مشروع فرقة تياترو الزمالك المسرحية، وتقديم سلسلة عروض استعراضية بداية من حفل" كازينو بديعة" للنجمة بشرى.