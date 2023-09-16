البرهان يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم السبت، إلى جمهورية أوغندا، فى زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس السيادة فى صفحته على فيسبوك اليوم أن البرهان سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف، الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من الوزراء.

ويرافق رئيس المجلس السيادة السوداني خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.