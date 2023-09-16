الاتحاد السكندري يمدد عقد الغاني ساليفو لثلاثة مواسم

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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فى تمديد عقد الغاني مورو ساليفو لاعب وسط الفريق لمدة ثلاث مواسم قادمة.

ووافق مورو على تمديد تعاقده مع نادي الاتحاد السكندري عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تجديد و تمديد التعاقد.

ويعد مورو ساليفو أحد أهم الركائز الأساسية لفريق الكرة، و من أفضل اللاعبين فى هذا المركز بالدوري

ويحرص مجلس إدارة النادي على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق العشري لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.