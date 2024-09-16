مهرجان مسرح الجنوب يحتفي بالمسرح الفلسطيني

قررت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والابداع برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى الاحتفاء بالمسرح الفلسطينى، وذلك من خلال فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان ـ دورة د. عايدة علام ـ والتى تقام خلال الفترة من 15 الى 20 ابريل المقبل بمحافظة قنا.

قال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان أن الدورة التاسعة والتى تقام برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة ايزيس للاستشارات الهندسية و دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ستكون تحت شعار " المسرح .. مقاومة " والاحتفال بالمسرح الفلسطيني تضامنا مع نضال اهل غزة الابطال ضد العدو الصهيونى المحتل.

وأضاف ان هذا الاحتفاء يشمل عددا من الفعاليات منها إصدار كتاب عن تاريخ المسرح الفلسطيني للدكتور سيد على والذى يتضمن معلومات وتواريخ تنشر لأول مرة فى مصر وايضا تكريم عدد من كبار فناني فلسطين منهم الفنان غنام غنام والذي يقدم العرض الفلسطينى " بأم عينى " لأول مرة فى صعيد مصر وكذلك العرض الفلسطينى " حكايات من بلادي ' لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني بالاضافة الى عروض فلسطينية أخرى.

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان حققت نجاحا كبيرا بمشاركة 22 عرضا مسرحيا من إسبانيا ورومانيا والهند والبحرين والعراق والأردن وسلطنة عمان وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان.