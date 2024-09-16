قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن وزير الدفاع يوآف جالانت هو قناة الاتصال مع الإدارة الأمريكية، وإقالته ستمس بالعلاقة مع البيت الأبيض.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن الوزير السابق والقيادي في الليكود مائير شطريت قوله إن مساعي إقالة جالانت في وقت الحرب جنون لا يمكن القبول به.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، نفيه رسمياً الأنباء بشأن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، مؤكدا أن المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع غدعون ساعر غير صحيحة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بمكتب نتنياهو قوله إنه يستعد لإقالة جالانت خلال وقت قصير، وإن جدعون ساعر مرشح لخلافته.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ عدة أشهر لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

ونقلت شبكة "الجزيرة" عن بن غفير قوله: "منذ عدة أشهر وأنا أدعو نتنياهو إلى إقالة جالانت وقد حان الوقت لفعل ذلك على الفور"، مشددا على أنه "يجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشمال وغالانت ليس الرجل المناسب للقيادة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة إسرائيل، اليوم الخميس، إن مصادر مقربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدد بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية بلبنان.