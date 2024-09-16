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الاثنين 16 سبتمبر 2024.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات الأسبوع

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:20 ص

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى تعاملات الأسبوع.

فقد زاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.63% ليصل عند مستويات 30688.45 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 10194.02 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 7138.91 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسى للسوق «إى جى إكس 30» قد شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، فى نهاية تعاملات أمس الخميس آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وكانت البورصة المصرية قد قررت أن يكون أمس الأحد، الموافق 15 سبتمبر، إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.


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