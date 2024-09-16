 مختار جمعة للرئيس السيسي: سِر على بركة الله ونحن خلفك جنود في هذا البلد - بوابة الشروق
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مختار جمعة للرئيس السيسي: سِر على بركة الله ونحن خلفك جنود في هذا البلد

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 11:54 م

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب دعمه له خلال فترة عمله بالوزارة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الإثنين: «أقدم كل الشكر والتقدير والامتنان للرئيس السيسي على دعمه المستمر لي طوال فترة عملي المستمر في وزارة الأوقاف، أو بذكره لي اليوم بشكل طيب (في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف».

وأضاف: سِر يا سيادة الرئيس على بركة الله، ونحن خلفك جنود في هذه البلد، نُدين لله عز وجل بالفضل، وبعد الله لكم، ونسأل الله العلي العظيم أن نكون عند حسن سيادتك في خدمة ديننا وطننا».

وأشار إلى أن الرئيس السيي مهتم بصورة كبيرة باللغة العربية، وهو ما ترجمه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بجعل اللغة العربية مادة أساسية في كل أنماط التعليم في مصر.

وشدد على أن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا يتم على الوجه الأصح إلا بإتقان الله العربية، مشيرًا إلى أن عدم فهم الله والتأويل الفساد للنصوص قد يؤدي إلى استباحة الدماء.

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