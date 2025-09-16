مستشار رئيس فلسطين: ممارسات إسرائيل تدفع المنطقة نحو انفجار شامل

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن الحديث عن عملية سلام أصبح عبثيا، في ظل السياسات الإسرائيلية الحالية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تسعى إلى تدمير كل فرص الحل العادل والشامل، وتتجاهل قرارات القمم العربية والإسلامية، وحتى المبادرات الدولية.

وأكد الهباش أنَّ إسرائيل تمعن في الاستخفاف بالقانون الدولي، وبمواقف الدول العربية والإسلامية، وهو ما يدفع بالمنطقة نحو انفجار شامل لن يقتصر أثره على الفلسطينيين والعرب، بل سيمتد ليطال الإسرائيليين أنفسهم، بل والعالم بأسره إن لم يتحرك لوقف هذا المسار الكارثي.

ولفت إلى أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج لما تبقى من البنية التحتية واستهداف للمدنيين، لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة لفرض تهجير جماعي للفلسطينيين، وإفراغ القطاع من سكانه.

وأشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول «إسرائيل الكبرى» تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال، والتي تتجسد على الأرض عبر سياسة الأرض المحروقة.

ولفت إلى أن أكثر من مليوني إنسان في غزة باتوا يواجهون الموت في كل لحظة، واصفاً ما يجري بأنه "مجزرة مكتملة الأركان" ترتكب أمام أنظار العالم.

ونوه بأنَّ صمت المجتمع الدولي يُعتبر شراكة غير مباشرة في الجريمة، محذرًا من أن هذا السكوت سيؤدي إلى ترسيخ ثقافة التوحش والقتل حتى في عقول الأطفال حول العالم.

وتابع: «إن لم يتحرك العالم الآن، فإن القيم الإنسانية كلها ستكون في خطر، وسنشهد مستقبلاً قاتماً تسوده الكراهية والعنف، ولن ينجو منه أحد».