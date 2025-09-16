الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي استثنائي لوقف الحرب في قطاع غزة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتدخل دولي استثنائي لتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تضمن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية والعدوان على غزة وحماية المدنيين، ومنع تهجيرهم من القطاع، والإفراج الفوري عن الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، في إطار تطبيق إعلان نيويورك.

وشددت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - أن ما يجرى إمعانا في استهداف المدنيين، لتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية، وأرض غير صالحة للحياة كما هو حال المساحة الأوسع من القطاع، ودفع ما يقارب مليون فلسطيني للنزوح والتنقل وسط دائرة محكمة من الموت.