المشتبه بضلوعه في اغتيال تشارلي كيرك يواجه 3 اتهامات

وجهت إلى المشتبه بضلوعه في اغتيال الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، اتهامات بالقتل المشدد وحيازة سلاح وعرقلة سير العدالة.

وقتل كيرك بالرصاص يوم 10 سبتمبر الجاري بينما كان يتحدث مع مجموعة طلاب، وفارق الحياة بعد ذلك بوقت قصير. ويقول ممثلو الادعاء إن المشتبه به تايلر روبنسون أطلق النار على كيرك في الرقبة ببندقية من أعلى سقف مبنى في حرم جامعي قريب.

وجرى اتهام روبنسون (22 عاما) أيضا بإطلاق النار من سلاح ناري، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، وعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما.

وصرح ممثل ادعاء بولاية يوتا أن الحمض النووي للمشتبه به عثر عليه على زناد المسدس الذي استخدم في قتل الناشط السياسي.

وكشفت وثائق قضائية أن روبنسون ترك رسالة تحت لوحة مفاتيح ذكر فيها أن خطط لقتل الناشط السياسي الأمريكي، واعترف بعد اطلاق النار.

وكان من المقرر أن يظهر روبنسون أمام الكاميرا في جلسة محكمة افتراضية بعد ظهر الثلاثاء.

ولم يتضح ما إذا كان لدى روبنسون محام يمكنه التحدث نيابة عنه، وقد رفضت عائلته التعليق لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).