أردوغان يعزي الدبيبة في مصرع الوفد العسكري الليبي إثر سقوط طائرتهم أثناء عودتهم من أنقرة

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في مصرع الوفد العسكري جراء سقوط طائرتهم أثناء عودتهم من أنقرة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الأربعاء، بحسب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران.

وذكر دوران في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن الرئيس أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الدبيبة.

وأضاف أنه خلال الاتصال أعرب أردوغان عن حزنه وتعازيه في رئيس الأركان الليبي محمد الحداد الذي لقي مصرعه مع 4 مرافقين إثر حادث طائرة أليم أثناء عودتهم من أنقرة.

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي و4 آخرين.

وأوضح يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية "كسيك كاواك" التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار "أسن بوغا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.​​​​​​​