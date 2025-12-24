سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قرية العراقيب الفلسطينية الواقعة في منطقة النقب (جنوب)، للمرة الـ244 خلال 15 عاما.

وقال عزيز الطوري عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" (أهلية) للأناضول، إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة 244 خلال 15 عاما".

وأضاف: "اعتقلت السلطات الإسرائيلية والدي المسن الشيخ صياح الطوري وأطلقت سراحه لاحقا".

وأكد الطوري، على "إصرار أهالي العراقيب على إعادة بناء مساكنهم".

وقال: "بدأ السكان بإعادة بناء ما دمرته السلطات الإسرائيلية، إن العراقيب باقية ولن نرحل".

وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح أول مرة في يوليو 2010.

ووفق مراسل الأناضول، فإن نحو 22 عائلة تقطن منازل العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وفلسطينيين يعيشون في إسرائيل) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن "العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها السكان".

وذكرت المنظمة أن "السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم"، مشيرة أن "إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الفلسطينية الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها".​​​​​​​