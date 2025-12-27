مشاركة 5 ملايين شخص في صلوات ليلة عيد الميلاد بالكنائس الإنجيلية بألمانيا

أظهرت الإحصائيات الأولية للكنيسة الإنجيلية في ألماني، أن أكثر من خمسة ملايين شخص حضروا صلوات (قداس) ليلة عيد الميلاد التي أقامتها الكنائس الإنجيلية بألمانيا والتي بلغ إجمالي عددها هذا العام نحو 33 ألف قداس.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أوضح متحدث باسم الكنيسة، أن هذه الإحصائية تستند إلى عمليات عد وتقديرات، وقال إنه تم تسجيل ارتفاع طفيف في أعداد الحضور في بعض المدن والمناطق.

وقالت رئيسة مجلس الكنيسة الإنجيلية، كيرستين فيرس، إنها سعيدة جدًا بالإقبال الكبير.

وأضافت أسقفة مدينة هامبورج: "سواء كان الشخص عضوًا في الكنيسة أم لا، فإن كثيرين يبحثون في عيد الميلاد عن الهدوء والتأمل في كنائسنا، ويستمعون للأناشيد المألوفة ولرسالة عيد الميلاد".

وأضافت:" تحديدا في هذا العام، يبدو أن الشوق الكبير للسلام ملموس – فالأنشودة الملائكية /السلام على الأرض/ تحاكي ما في قلوب الناس".

وأشارت الإحصاءات، إلى أن الكنائس كانت ممتلئة بالكامل وأنه كان هناك إقبال كبير على الحضور، ليس فقط في المناطق الريفية، بل أيضًا في الكنائس الكبرى بالمدن، ففي كنيسة ميشيل في هامبورج، حضر أكثر من12 ألف و900 شخص أحد قداسات ليلة عيد الميلاد.

وفي كاتدرائية لوبيك، تم تسجيل حضور 4500 زائر خلال أربع قداسات – وهو ما يمثل زيادة بنسبة عشرة بالمئة. وسجلت كنيسة سانت ماري في برلين حضور نحو 2000 زائر.

وفي كاتدرائية أولم، حضر 3750 شخصًا القداسات الثلاثة في ليلة عيد الميلاد.

كما سجلت كنيسة يوحنا في دوسلدورف وكنيسة سانت بترِي في دورتموند مشاركة أعلى مقارنة بالعام الماضي.