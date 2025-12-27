حريق يلتهم الواجهة البحرية التاريخية في ميناء بورتلاند بولاية مين الأمريكية

اندلع حريق هائل في الواجهة البحرية التاريخية للميناء القديم في مدينة بورتلاند بولاية مين الأمريكية، في اليوم التالي لعيد الميلاد؛ ما أسفر عن إلحاق أضرار بمبان قديمة وعدد من القوارب.

وقالت السلطات، إن ألسنة اللهب والدخان انتشرت بسرعة بين المباني الواقعة على رصيف كستم هاوس وارف، وهو مركز يعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين لصناعة الصيد في بورتلاند، ويضم اليوم مطاعم للمأكولات البحرية.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، فيما أُصيب أحد رجال الإطفاء بجروح طفيفة.

ونشرت إدارة الإطفاء في بورتلاند إشعارا بالحادث على موقع فيسبوك قبيل الساعة السادسة مساء أمس الجمعة، دعت فيه السكان إلى توخي الحذر وتجنب المنطقة.

ووفقا لتقارير إخبارية، دفعت فرق الطوارئ بقارب إطفاء لرش المياه من الميناء للمساعدة في إخماد النيران، بسبب مشكلات ناجمة عن تجمد صنابير الإطفاء.

وتضرر عدد من القوارب، وغرق واحد منها على الأقل على طول الرصيف.

ومن جهته، نشر مطعم بورثول على فيسبوك، أمس ، رسالة شكر فيها المجتمع على دعواته، جاء فيها: "سكان ماين هم بحق أفضل الناس".

وأضاف المنشور: "نحن بأمان. نريد أن يعلم الجميع أن جميع العاملين لدينا من موظفين وصيادين ومالكين بخير وسلامة".