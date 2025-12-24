غارات إسرائيلية تستهدف مناطق بالنبطية جنوبي لبنان

• في وادي النميرية ووادي حومين بزعم استهداف مواقع لـ "حزب الله"، مع تحليق مكثف لمسيّرات في المنطقة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت وادي النميرية ووادي حومين بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدة غارات استهدف وادي النميرية في منطقة النبطية، ما أحدث انفجارات دوّت في أرجاء المنطقة".

وأضافت أنه "بعد أقل من ربع ساعة، شن الطيران الحربي المعادي غارة جوية مستهدفا وادي حومين".

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدات الدوير، والشرقية، والنميرية، وتول، والنبطية، وزبدين وجبشيت وعلى علو متوسط، جنوبي البلاد، وفق الوكالة.

بدوره، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة الأراضي اللبنانية مدعيا استهداف مواقع لـ"حزب الله".

وزعم في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، أن "الغارات دمرت مباني عسكرية وبنى تحتية استخدمها عناصر الحزب مؤخرًا، وأن وجود هذه المواقع يشكّل خرقًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل".

وبرغم دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، تنفذ إسرائيل هجمات يومية على لبنان خاصة جنوب البلاد.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10 آلاف مرة، وفق قوات اليونيفل الأممية، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.