كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو تضمن تعدى أشخاص على فتاة بالضرب بالشرقية.

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بالضرب بأحد الشوارع بالشرقية.

بفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 19 ديسمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة فاقوس من (طالبة - خالها "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة" مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (4 من أقاربهم - مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليهما بالسب والضرب حال تواجدهما أمام المنزل وإحداث أصابتهما المشار إليها بسبب خلافات بينهم حول الميراث، وأمكن ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



