افتتح منتخبا مصر وجنوب أفريقيا مشوارهما في المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 بانتصارين متشابهين، بعدما فاز الفراعنة على زيمبابوي بنتيجة 2-1، وحققت جنوب أفريقيا الفوز بالنتيجة ذاتها على أنجولا.

ويتصادم المنتخبان يوم 26 ديسمبر على ملعب جراند ستاد أكادير، في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتُعد هذه المباراة الرابعة بين المنتخبين في تاريخ نهائيات أمم أفريقيا، بعد مواجهات سابقة أعوام 1996 و1998 و2019، حيث تميل الكفة لصالح مصر التي حققت فوزين مقابل فوز واحد لجنوب أفريقيا.

سجل المواجهات في أمم أفريقيا

كانت المواجهة الأولى في دور المجموعات بنسخة 1996، عندما سجل أحمد الكاس هدف المباراة الوحيد، ليقود مصر للفوز على أصحاب الأرض جنوب أفريقيا 1-0 في جوهانسبرج، علمًا بأن المنتخبين تأهلا معًا من المجموعة، قبل أن يتوج منتخب جنوب أفريقيا لاحقًا باللقب القاري.

وفي نهائي نسخة 1998، التقى المنتخبان مجددًا، ونجحت مصر في حسم اللقب الرابع في تاريخها بعد الفوز 2-0 في واجادوجو، بهدفي أحمد حسن وطارق مصطفى في الدقيقتين الخامسة والثالثة عشرة.

أما آخر مواجهة بين الطرفين في البطولة، فجاءت في نسخة 2019، حين أطاح منتخب جنوب أفريقيا بمصر صاحبة الأرض من دور الـ16، بالفوز 1-0 في القاهرة، بهدف متأخر سجله ثيمبينكوسي لورش في الدقيقة 85.

وشهدت مواجهات مصر الثلاث أمام جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تسجيل جميع أهداف الفراعنة خلال أول 12 دقيقة من المباريات.

معطيات من مواجهة 2019

شارك كل من محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي من التشكيلة المصرية الحالية في خسارة 2019، بينما كان رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا آنذاك.

وخلال تلك المباراة، تصدى ويليامز لثلاث تسديدات من أصل ثلاث على المرمى، فيما سدد تريزيجيه كرتين من أصل ثلاث محاولات مصرية بين القائمين، بينما فشل محمد صلاح في توجيه أي تسديدة على المرمى.

من جانبه، واجه محمد الشناوي ست تسديدات، أنقذ خمسًا منها، واستقبل هدفًا واحدًا.

واستحوذ منتخب مصر على 62% من الكرة، وأكمل 401 تمريرة مقابل 215 لمنتخب جنوب أفريقيا.

أبعاد فنية وتاريخية

وشارك المدرب المساعد الحالي لمنتخب جنوب أفريقيا في مواجهتين سابقتين أمام مصر بأمم أفريقيا، خسر خلالهما مباراة دور المجموعات 1996 ونهائي 1998.

كما كان مدرب مصر الحالي حسام حسن أحد لاعبي نهائي 1998 الذي حسمه الفراعنة بثنائية نظيفة في بوركينا فاسو.

في المقابل، يمتلك مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس ذكريات خاصة أمام مصر، بعدما قاد منتخب الكاميرون للتتويج بلقب أمم أفريقيا 2017 على حساب الفراعنة، بالفوز 2-1 في النهائي الذي أقيم في ليبرفيل، وشارك خلاله صلاح وتريزيجيه أساسيين مع مصر.

سجل المواجهات الإجمالي

إجمالًا، التقى المنتخبان في 14 مباراة، حققت جنوب أفريقيا الفوز في 8 مواجهات، مقابل 4 انتصارات لمصر، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

كما تواجه الطرفان في تصفيات أمم أفريقيا 2012، حيث فازت جنوب أفريقيا 1-0 على أرضها، وتعادلا سلبيًا في اللقاء الآخر، ليفشل المنتخبان في التأهل، ويتأهل منتخب النيجر بدلًا منهما.

وتدخل جنوب أفريقيا المواجهة بسجل إيجابي، إذ لم تخسر أمام مصر في آخر 6 مباريات، فازت في أربع وتعادلت في اثنتين، بينما يعود آخر فوز مصري إلى مباراة ودية أقيمت في 15 نوفمبر 2006 على ملعب جريفين بارك في لندن، حين سجل عماد متعب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة.