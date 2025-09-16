الأونروا: 90% من سكان غزة مشردون وسط انهيار كامل للمقومات الإنسانية

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، مؤكدًا أن نحو 90% من سكان القطاع يعيشون في الشوارع أو داخل خيام منصوبة على الطرقات، في ظل غياب المأوى وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وأوضح أبوحسنة- في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) عربية، اليوم الثلاثاء- أن محاولات النزوح من مدينة غزة إلى الجنوب شبه مستحيلة، ليس فقط بسبب الوضع اللوجيستي المعقد، بل أيضًا بسبب افتقار السكان للموارد المالية، قائلا "الكثيرون يريدون الخروج، لكنهم لا يستطيعون، لا لعدم الرغبة، ولا لوجود أوامر تمنعهم، بل لأنهم ببساطة لا يملكون أي وسيلة للانتقال".

وأضاف أن الطريق الوحيد المؤدي إلى جنوب قطاع غزة، وهو طريق الرشيد، يعاني من ازدحام خانق، مؤكدا أنه حتى لو عمل هذا الطريق 24 ساعة متواصلة، فإن أقصى طاقته لا تتجاوز نقل 7 إلى 8 آلاف شخص يوميًا، في حين أن الحديث يدور عن مئات الآلاف من السكان العالقين.

ولفت إلى أن الأوضاع في الجنوب لا تقل مأساوية، إذ لا توجد أماكن متاحة حتى لنصب خيمة واحدة، مشددًا على أن "النزوح بات عملية قسرية يُجبر عليها السكان، في ظل غياب أي خيارات آمنة، والموت بات يلاحقهم أينما توجهوا".

وفيما يتعلق بجهود الإغاثة، أعرب المتحدث باسم الأونروا عن أسفه الشديد لاستهداف مراكز الإيواء التابعة للوكالة، قائلا "إنه تم قصف عشرة مراكز للأونروا كانت تؤوي عشرات الآلاف من الفلسطينيين داخل مدينة غزة، وتم تدمير المدارس التي كانت تستخدم كملاجئ".

وأضاف: "الجهات التي تطالب بنقل السكان إلى الجنوب، هي نفسها التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية"، مؤكدًا أن (الأونروا) تمتلك 6 آلاف شاحنة جاهزة ومحملة بالمواد الغذائية والخيام والأغطية والأدوية، ولكن لم يُسمح بدخولها حتى الآن.