إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال إسرائيل احتجاجا على تصريحات لساعر

استدعت مدريد، الثلاثاء، القائمة بالأعمال الإسرائيلية دانا إرليخ، احتجاجاً على تصريحات وزير خارجية تل أبيب جدعون ساعر بحق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

ونددت وزارة الخارجية الإسبانية بتصريحات ساعر، واصفة إياها بأنها "غير مقبولة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وكان سانشيز أشاد بالاحتجاجات السلمية المناهضة لإسرائيل خلال سباق طواف إسبانيا للدراجات الهوائية "لافويلتا"، قائلا: "إسبانيا أنقذت شرف أوروبا".

وردا على ذلك، زعم ساعر بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن موقف سانشيز وحكومته "مخز"، متهما إياه بـ"تحريض الحشود المناصرة لفلسطين".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها الخارجية الإسبانية القائمة بالأعمال الإسرائيلية وتحتج على تصريحات ومواقف تل أبيب بسبب الخلاف والتوتر بين الجانبين الناتج عن انتقاد مدريد للإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين.

وعقب إعلان إسبانيا في مايو 2024 الاعتراف بدولة فلسطين، استدعت إسرائيل سفيرها لدى مدريد، ومنذ ذلك الحين انخفض التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي في إسبانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

وشهدت المرحلة 18 من طواف إسبانيا - أحد أكبر 3 سباقات للدراجات في العالم - احتجاجات متكررة مناهضة لإسرائيل، واضطر القائمون على السباق تقصير مسار السباق لأسباب أمنية بسبب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.

وأمس الاثنين، قال وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون إن بلاده لا ينبغي لها المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026" إذا لم تستبعد إسرائيل منها.