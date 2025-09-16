إسبانيا تهدد بمقاطعة مسابقة يوروفيجن 2026 حال مشاركة إسرائيل

أعلنت هيئة الإذاعة الوطنية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إسبانيا -واحدة من 5 ممولين رئيسيين لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"- لن تشارك في دورة العام المقبل المقررة في فيينا إذا ما شاركت إسرائيل فيها.

وحذر وزير الثقافة الإسباني، إرنست أورتاسون، الأسبوع الماضي، من أن مدريد تدرس الانسحاب من المسابقة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن بلاده لا يمكنها المشاركة في مسابقة تشارك فيها إسرائيل، مشيرا إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما هددت هيئات الإذاعة في أيرلندا وهولندا مؤخرا بمقاطعة المسابقة الموسيقية الشهيرة، والتي تشارك فيها دول معظمها من أوروبا، بالإضافة إلى دول أخرى، عبر تقديم أغنية للتنافس على اللقب، حيث يجري تقييم العروض من جانب لجان تحكيم وطنية، وتصويت الجمهور.

وتضطلع هيئات الإذاعة الوطنية بدور محوري في مسابقة يوروفيجن، لأنها الممثل الرسمي لبلدانها داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي، المسئول عن اختيار المشاركات وتنسيق البث المباشر والإشراف على إجراءات التصويت.

ولذلك فإن التهديد بالانسحاب يمثل اضطرابا كبيرا للمسابقة، نظرا لاعتمادها على التمويل والدعم التنظيمي لهذه الجهات.

من جانبها، أكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" هذا الأسبوع أن إسرائيل تعتزم المشاركة في "يوروفيجن" رغم الاعتراضات.