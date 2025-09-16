قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تتوقف عن التصعيد العسكري في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه وجه بتسهيل خروج سكان مدينة غزة غير أن حركة حماس تمنعهم من المغادرة، بحسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي، أن الدروس المستخلصة من هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 تفرض ضرورة إنشاء "صناعة أسلحة مستقلة" قادرة على "الصمود في وجه القيود الدولية"، وفقاً لموقع"العربية.نت" الإخباري

وأضاف أنه سيزور الولايات المتحدة هذا الشهر، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع: "لقد دعاني ترامب إلى البيت الأبيض. سألتقي به بعد خطابي في الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "قوات الجيش تعمل في مدينة غزة بهدف تحقيق الحسم ضد العدو، وفي الوقت نفسه إخلاء السكان المدنيين"، وفق تعبيره.