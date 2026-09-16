البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كاتدرائية مار مرقس بمطرانية ملوي في المنيا

بدأت صباح اليوم الأربعاء، صلوات ومراسم تدشين المبنى الجديد لمطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، خلال القداس الإلهي الذي ترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، يتقدمهم نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

وتوافد أبناء ملوي وتوابعها على مقر المطرانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث امتلأت القاعات المخصصة لاستقبال المصلين، وسط أجواء من الفرح والترقب للمشاركة في القداس ولقاء البابا تواضروس الثاني.

وتضمنت صلوات ومراسم التدشين ترقية عدد من كهنة إيبارشية ملوي إلى رتبة القمصية، بيد البابا تواضروس الثاني، خلال القداس الإلهي، وبمشاركة آباء الإيبارشية والأساقفة والمطارنة المشاركين في الاحتفال.

بدوره، قال الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، إن الاحتفالية تحمل طابعا تاريخيا لأبناء الإيبارشية، إذ تتزامن مع الزيارة الثانية لقداسة البابا تواضروس الثاني إلى ملوي، بعد زيارته الأولى عام 2015.

وأضاف أن الزيارة تأتي بعد نحو 11 عاما من الزيارة الأولى، وفي إطار احتفالات الإيبارشية باليوبيل الذهبي، بما يجمع بين مرور 50 عاما على تاريخها الحديث وتدشين مبنى المطرانية الجديد، إلى جانب ترقية عدد من كهنة الإيبارشية إلى رتبة القمصية، مشيرا إلى أن هذه المناسبات تمثل محطات بارزة في تاريخ إيبارشية ملوي، وسط مشاركة واسعة من أبنائها والآباء الأساقفة والمطارنة والكهنة في الاحتفال.