 الرئيس الأوكراني: لن نتدخل فى التحقيقات مع الرئيس الأمريكي فى إطار اتهامه بالتقصير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأوكراني: لن نتدخل فى التحقيقات مع الرئيس الأمريكي فى إطار اتهامه بالتقصير

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:48 م

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أن بلاده لن تتدخل في التحقيقات التي تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير في إطار ما تردد عن محاولاته الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة جو بايدن.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، عن زيلنسكي قوله "بصفتى رئيسًا لأوكرانيا، فأنا لا أتدخل في أحداث تجري في دول أخرى، وأوكرانيا - كدولة - لن تتدخل أيضًا".

يذكر أن الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي يسعون إلى إجراء تحقيق مع ترامب بتهمة محاولة الحصول على مساعدة خارجية لتعزيز موقفه في الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة والتي من المقرر أن تجري العام المقبل.

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