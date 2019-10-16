الجيش السوري يدخل مدينة عين العرب بموجب الاتفاق مع الأكراد

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن الجيش السوري دخل مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا، اليوم الأربعاء بموجب الاتفاق المبرم برعاية روسية بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد.

وذكرت القناة أن هذا التحرك يأتي بعد أن عبرت قوات تابعة للجيش السوري نهر الفرات، وتجمعت عند جسر قره قوزاق على نهر الفرات قرب عين العرب استعدادا للدخول إليها.

وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري؛ مما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي .. فيما حذرت عدة دول من أن العدوان على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان.