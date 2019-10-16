محمد فراج: فترة تدريبنا الفنية بمركز الإبداع كانت «صعبة زي الجيش الروسي»

قال الفنان محمد فراج إن فترة تدريبه الفنية بمركز الإبداع الفني تحت إشراف المخرج خالد جلال، كانت «صعبة زي الجيش الروسي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أنه يشكر خالد جلال لما وصل إليه، وأن له فضل كبير عليه ونجوم هذه الفترة، متابعًا: «دفعتنا كانت خاصة ومرت بيننا ظروف كتيرة من نجاحات وصراعات ودراما».

وأوضح أنه استمتع بالعمل في مسلسل قابيل مع الفنان محمد ممدوح، الذي جمعتهما معرفة مسبقة بالمسرح، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي بها مع تايسون وجهًا لوجه أمام الكاميرا منذ 15 عامًا.

وأشار إلى أن ظهوره بالمسلسل كان في الحلقة الـ15، ما سبب له بحالة من التوتر لانتظار ظهوره بعد عرض الحلقات الأولى للمسلسل، معقبًا: «الموضوع بدأ يقلب تريقة، إنت ضيف شرف، ولا انت المخرج ابن خالتك، كنا بناكل في نفسنا.. كنت شايف نجاح المسلسل ولسة بصور، مستني لحظة الظهور بفارغ الصبر عشان أشوف إيه اللي هيحصل بعد الظهور».

يُذكر أن مسلسل قابيل من إخراج كريم الشناوي، وبطولة كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وتدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية القاتل.