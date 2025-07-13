سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأحد، قافلة إغاثية جديدة مكوّنة من 50 شاحنة، محمّلة بالمواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبتنسيق مباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا لجسر المساعدات الإنسانية الأردني المستمر منذ اندلاع العدوان، واستجابة للاحتياجات الملحّة التي تفرضها الظروف القاسية التي يعيشها أهالي القطاع، خصوصًا في المناطق الشمالية التي تعاني من انقطاع متواصل في سلاسل التوريد ونقص حاد في مستلزمات العيش الأساسية.

وأوضحت الهيئة أن المساعدات ستُوزّع على العائلات الأشد حاجة، عبر آليات محلية مدروسة، تضمن وصول الطرود الغذائية الى العائلات التي فقدت سُبل تأمين الاحتياجات اليومية، في ظل ظروف الحرب والحصار.

وضمن قوافل دعم المستشفيات الميدانية سيتم تأمين قافلة تعزيز تحمل 3 آلاف وحدة دم لتسليمها إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة، حتى يتم توزيعها على المستشفيات هناك لسد الاحتياج واستجابة للنداء الذي أطلقته غزة وضمن حملة التبرع بالدم التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة الأطباء الأردنية ووزارة الصحة الأردنية.

وزود الممر الإغاثي الأردني منذ بداية الأزمة أهل غزة بـ7815 شاحنة و53 طائرة عبر العريش و102 طائرة عامودية ضمن الجسر الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية داخل قطاع غزة، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة.