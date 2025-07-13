وسائل الإعلام الكورية الشمالية: الزعيم كيم جونج أون يؤكد دعمه غير المشروط لروسيا في الحرب الأوكرانية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، دعمه غير المشروط لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الأحد.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال لقاء مع لافروف أمس السبت، بعد يوم من توجه الوزير الروسي إلى كوريا الشمالية من أجل الجولة الثانية من المباحثات الاستراتيجية مع نظيره الكوري الشمالي.

وأوضحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن كيم ولافروف ناقشا التطبيق المثمر لاتفاقيات تم التوصل إليها خلال قمة الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيونج يانج في يونيو العام الماضي، بالإضافة إلى سبل تعزيز تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

وقالت الأنباء الكورية الشمالية إن كيم "أكد أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على استعداد لتقديم دعم غير مشروط للقيادة الروسية وتشجيع جميع الإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بالقضاء على السبب الرئيسي للأزمة الأوكرانية" بما يتوافق مع اتفاقية الدفاع المشترك بين كوريا الشمالية وروسيا.

وأشاد لافروف بالتواصل الاستراتيجي بين الدولتين في المجالات الدبلوماسية، حيث أعرب عن نيته "تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي وتكثيف العمل المتضافر على الساحة الدولية".