الدويري: وفد أمني مصري أشرف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة 2005 دون أن تطلَق رصاصة واحدة

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الوفد الأمني المصري كان متواجدًا بشكل مستمر في قطاع غزة خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2004، وكان يتنقل بين غزة ورام الله لمتابعة التطورات الفلسطينية عن قرب، وذلك تنفيذًا لتكليف القيادة السياسية المصرية.

وأضاف الدويري، خلال لقاء ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن التعليمات التي تلقتها مصر بعد قرار إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة كانت واضحة، وهي ضرورة وجود وفد أمني مصري مستقر في القطاع، مشيرًا إلى أن هذا الوفد بقي هناك لمدة عام ونصف، وأشرف على عملية الانسحاب الإسرائيلي بالكامل من غزة دون أن تُطلَق رصاصة واحدة.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت تتوقع وقوع خسائر في صفوف المستوطنين خلال عملية الانسحاب، حيث كانت هناك 14 مستوطنة ومعسكرات، وتوقعت نسبة خسائر تصل إلى 1% نتيجة استهداف بالصواريخ أو عمليات مسلحة، لكن الجهود المصرية حالت دون ذلك.

وكشف الدويري أن الوفد المصري التقى جميع الفصائل الفلسطينية، وكان التركيز الأكبر على فصائل المقاومة التي أطلقت الصواريخ، موضحًا أنهم أقنعوا هذه الفصائل بأن إسرائيل انسحبت بالفعل، وأنه لا يوجد مبرر لتعطيل الانسحاب أو التصعيد في تلك المرحلة الحساسة.

وأكد أن عملية الانسحاب التي جرت في 15 مارس 2005 شهدت مشاركة مبعوث عسكري أمريكي من الرئيس الأمريكي، كان ممنوعًا من دخول غزة بقرار إسرائيلي، لكنه رافق الوفد المصري في الإشراف على الانسحاب، وهو ما اعتبره الدويري نجاحًا دبلوماسيًا وأمنيًا كبيرًا لمصر.