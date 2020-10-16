تسجيل أعلى حصيلة لعدد المصابين بكورونا في سوريا في يوم واحد

أعلنت شبكة الإنذار المبكر العاملة في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سورية تسجيل عدد غير مسبوق من إصابات فيروس كورونا اليوم الخميس.

وقالت الشبكة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه " تسجيل 185 إصابة بفيروس كورونا التي تعد الحصيلة الأعلى على الإطلاق منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 2242 حالة ".

وذكرت الشبكة أن عدد حالات الشفاء الكلي شمال غربي سورية أصبح 1114 حالة.

وكان وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ناشد قبل أيام منظَّمة الصحة العالمية، وكافة المنظمات الصحية القادرة على التدخل لمحاولة إيقاف انتشار الفيروس ودعم القطاع الصحي.

وفي مناطق سيطرة الحكومة السورية قالت وزارة الصحة في بيان: " تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 20 في محافظة حمص، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 4931، وسجل شفاء 36 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1425".

كما تم تسجيل وفاة 4 حالات ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 238.