 أستراليا تزيد رحلاتها التجارية لإعادة مزيد من رعاياها إلى البلاد - بوابة الشروق
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أستراليا تزيد رحلاتها التجارية لإعادة مزيد من رعاياها إلى البلاد

كانبرا - د ب أ
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 10:54 ص

قررت حكومة رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، إضافة المزيد من الرحلات التجارية من المملكة المتحدة والهند وجنوب إفريقيا ودعم أماكن الحجر الصحي، حتى يتسنى لمزيد من الاستراليين، الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب الوباء العودة إلى بلادهم، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال موريسون إن شركة "كانتاس" الأسترالية للطيران ستقدم 8 رحلات، خلال الأسابيع المقبلة من لندن ونيودلهي وجوهانسبرج، وقدرة أستراليا للسماح للمواطنين والسكان الدائمين بالعودة إلى البلاد مقيدة، فيما يتعين على جميع المسافرين العائدين الخضوع لحجر صحي في الفنادق لمدة 14 يوما.

وسيكون هناك 5 آلاف مكان للحجر الصحي إضافي متوفر خلال الأشهر الستة المقبلة، بموجب اتفاق مع حكومة الإقليم الشمالي لفتح منشأة بالقرب من داروين.

وهناك أكثر من 29 ألف أسترالي مسجلون حاليا لدى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة يرغبون في العودة إلى بلادهم.


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