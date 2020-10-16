ضبط شخص لإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص (حاصل على ثانوية عامة - مقيم بالمعصرة بالقاهرة - سبق إتهامه فى قضيتين تبديد) لإنشاءه شركة وهمية بدون ترخيص، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بمنطقة المعادى بالقاهرة، واتخاذها كمقر للإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة "الإنترنت"عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بقصد الإستيلاء على أموال ضحاياه بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى.

وعثر بمقر الشركة المشار إليها على (كمية من صور المستندات الخاصة براغبى السفر- مطبوعات ورقية للإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية- دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من 150 مواطن من راغبى السفر للعمل بالخارج بمبلغ ألف جنيه للفرد الواحد كمقدم لحين إحضار التأشيرة)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

وفى سياق متصل توصلت الأجهزة الأمنية إلى 4 مواطنين من ضحاياه، قرروا قيامه بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (1000 إلى 5000 جنيه مصرى) بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات