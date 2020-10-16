 الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يواجه اتهاما جديدا بشأن حملته الانتخابية لعام 2007 - بوابة الشروق
الجمعة 16 أكتوبر 2020 6:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يواجه اتهاما جديدا بشأن حملته الانتخابية لعام 2007

ساركوزي - ارشيفية
ساركوزي - ارشيفية
باريس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 5:39 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 5:39 م
ذكرت مصادر قضائية اليوم الجمعة أن التحقيقات مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على خلفية الاشتباه في تلقيه تمويلا غير قانوني من ليبيا لدعم حملته الانتخابية الناجحة في عام 2007، قادت إلى توجيه اتهام جديد بحقه، لتؤكد بذلك ما أورده تقرير إعلامي. في هذا الشأن.

وبحسب التقرير المؤكد لصحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية، فإن ساركوزي الآن متهم بالتورط في علاقات إجرامية.

وفتح القضاء الفرنسي التحقيق في عام 2018 ضد ساركوزي الذي اتهم بالرشوة و تلقي تمويلا غير قانون لحملته الرئاسية، والتحريض على اختلاس أموال عامة في ليبيا، والليبية، والمساعدة في ذلك.

وثمة اعتقاد أن الرئيس الأسبق تلقى تمويلا غير قانوني من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية لعام 2007.

وينفي ساركوزي الذي كان رئيسا لفرنسا من 2007 إلى 2012 ، هذه الاتهامات.

وأعرب ساركوزي عن دهشته إزاء الاتهام الجديد اليوم الجمعة عبر تويتر، قائلا إنه كان خضع للاستجواب على مدار أربعة أيام بشأن هذه المسالة، ولكن يتم التشكيك مجددا في براءته.

وبالإضافة إلى الاتهامات الخاصة بليبيا، من المقرر أن يمثل الرئيس السابق /65 عاما/ أمام القضاء الشهر المقبل على خلفية اتهامات بالرشوة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك