تونس ترحب باستجابة البنك الدولي لطلب إدراجها ضمن البلدان الأوائل المستفيدة من الدعم الخاص بلقاح كورونا

رحب وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، باستجابة البنك الدولي لطلب تونس المتعلق بإدراجها ضمن البلدان الأوائل التي ستستفيد من الدعم المخصص لاقتناء اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).



وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير شارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد، وأعرب عن حرص تونس على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة في هذا الظرف من خلال مواصلة الدعم سواء بالنسبة لتمويل المشاريع التنموية أو لدعم الميزانية.



يذكر أن مجموعة البنك الدولي تعهدت بتوفير 12 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية على الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" ومساعدتها على الأبحاث.