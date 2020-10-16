وزيرة الثقافة والإعلامي محمود سعد يصلان عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

وصلت منذ قليل وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لتقديم واجب العزاء في الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.



كما توافد عدد من النجوم على عزاء الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، والمقام حاليا داخل ساحة أحد الكمباوندات بمدينة الشيخ زايد، من بينهم الفنانين ليلى علوي، محمد الشرنوبي، يوسف شعبان وأحمد آدم وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسهر الصايغ وليلى عز العرب، والإعلاميين محمود سعد، وسيف زاهر، شريف منير، أحمد عزمي، نضال الشافعي، وعبد الرحمن أبو زهرة، محمد رمضان، إلهام شاهين، لطيفة، منذر رياحنه، وسميحة أيوب.



وكان في استقبال المعزين السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض.



وشيع جثمان الفنان الكبير محمود ياسين أمس الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ليواري الثري بمدافن الأسرة بطريق الفيوم.