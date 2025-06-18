واشنطن تشكل قوة مهام لحماية مواطنيها في الشرق الأوسط

• المتحدثة باسم الخارجية أكدت أن الوحدة الجديدة أصدرت أكثر من 30 تحذيراً أمنياً بخصوص دول بالمنطقة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أنه تم إنشاء وحدة باسم "قوة المهام للشرق الأوسط" بهدف حماية المواطنين والموظفين الأمريكيين من التهديدات التي برزت في المنطقة عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت بروس في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية "تولي أهمية كبيرة لسلامة مواطنيها وبعثاتها الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط".

وذكرت بروس أن الوحدة الجديدة أصدرت أكثر من 30 تحذيراً أمنياً بخصوص دول بالمنطقة، وقامت أيضاً بتحديث تحذيرات السفر الخاصة بالمواطنين الأمريكيين.

وتابعت: "نذكّر مواطنينا بعدم السفر إلى إسرائيل أو العراق وإيران تحت أي ظرف من الظروف. ونحن مستمرون في تقييم وتلبية احتياجات المواطنين الأمريكيين، ونتابع الوضع الميداني المعقد والمتغير بسرعة".

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.​​​​​​​