إسرائيل تؤكد إصابة أكثر من 800 شخص جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية

أفادت الحكومية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة أكثر من 800 شخص جراء إطلاق الصواريخ من إيران منذ بدء الأعمال العدائية بين البلدين.

وقالت الحكومة في بيان: «أصيب أكثر من 804 أشخاص (في إسرائيل) بجروح، بينهم 8 أشخاص بجروح خطيرة، و41 شخصًا بجروح متوسطة، و755 شخصًا بجروح طفيفة».

بالإضافة إلى ذلك، بسبب تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، أجبر نحو 3.8 ألف شخص في إسرائيل على إخلاء منازلهم.

وزعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن عدد القتلى لم يتغير منذ يوم الاثنين، وعددهم 24.

وتبادلت إسرائيل وإيران عشرات الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء، استخدمت خلالها إيران الجيل الأول من صواريخ «فتّاح» وأسفرت عن أضرار وحرائق، في حين أعلنت تل أبيب استهداف عدد من المواقع العسكرية في اليوم السادس من التصعيد العسكري.

وفي أول ساعتين بعد منتصف الليل أطلقت إيران وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل حيث دوت أصوات انفجارات في تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استخدم للمرة الأولى الجيل الأول من صواريخ «فتّاح» الباليستية الفرط صوتية في الموجة الـ11 من عملية «الوعد الصادق 3».

وقال إن صواريخ «فتّاح» اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجئ إسرائيل، مضيفا أن «الصواريخ بعثت رسالة بشأن قوة إيران إلى حليفة تل أبيب المتوهمة والمحرضة على الحرب»، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي لوحت بإمكانية انضمامها إلى الهجمات.

واعتبر أن الهجوم الصاروخي الليلة الماضية أظهر أن إيران تسيطر تماما على أجواء الأراضي المحتلة.